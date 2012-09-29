Молодые мамы написали открытое письмо губернатору Подмосковья С. Шойгу

//Общество

29 сентября 2012, 10:14 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

telemiks.tv

Очереди в детские сады - одна из самых острых проблем российской системы образования. По данным мониторинга Высшей школы экономики, не обеспечены местами в детских садах 40% детей в России. Более 2 миллионов детей ожидают места в детский сад, большинство из них в возрасте старше 1,5 лет. Их родители лишены возможности участвовать в экономической жизни страны и трудиться. В законодательстве РФ отсутствуют нормы, предусматривающие ответственность должностных и юридических лиц за неисполнение своей обязанности обеспечить общедоступность бесплатного дошкольного образования.

При участии активистов движения «Российским детям – доступное дошкольное образование» (РДДДО) подготовлен для внесения в Госдуму законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», предусматривающий ответственность должностных и юридических лиц – уполномоченных государственных и муниципальных органов за НЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ребенка в возрасте до 7 лет местом в МДОУ.

Многие дети уже несколько лет лишены бесплатного дошкольного образования и в ближайшей перспективе изменение ситуации к лучшему, вопреки заверениям властей, не предвидится. В связи с этим, представители всероссийского движения РДДДО Пушкинского района Московской области, где ситуация с детскими садами одна из наиболее критичных, поделились с"АН" открытым письмом в адрес Губернатора Московской области С. К. Шойгу:

Открытое письмо

Губернатору Московской области

С.К. Шойгу

от представителей всероссийского движения

«Российским детям – доступное дошкольное

Образование»

Уважаемый Сергей Кужугетович!

Обращаемся к Вам, как к решительному, эффективному руководителю, человеку, проявившему великолепные организаторские способности, умеющему найти выход из самых, казалось бы, безвыходных ситуаций, по вопросу катастрофической ситуации с дошкольным образованием в микрорайоне Заветы Ильича г. Пушкино.

В Пушкинском районе Московской области одна из самых острых ситуаций с очередью в детские сады. По состоянию на июнь 2012 года очередность на получение места в детском саду составляет 6260 человек. На данный момент по нашему району общий охват детей в возрасте от 0 до 7 лет дошкольным образованием составляет лишь 44,5%, т.е. менее половины дошкольников. Больше 2300 детей, которым полагается путевка в детский сад, лишены бесплатного дошкольного образования.

В микрорайоне Заветы Ильича ситуация усугубляется тем, что полностью отсутствуют кружки, студии, секции, какие-либо развивающие занятия для детей на государственной или коммерческой основе. Таким образом, дети лишены полноценного социального развития. Ближайшие кружки и студии расположены в центре г. Пушкино, приблизительно в 5 км от нашего микрорайона. Не у всех родителей есть физическая и материальная возможность возить детей заниматься. В общественном транспорте выше риск заболевания ОРЗ, ОРВИ в эпидемический сезон, а многодетным матерям в такие поездки нужно брать всех детей, включая грудных, которых не с кем оставить дома.

Важность и значимость дошкольного образования трудно переоценить. Только в обществе сверстников через грамотно организованные специфические виды детской деятельности - игру, конструирование, изобразительную деятельность, наблюдение и экспериментирование - у ребенка дошкольного возраста формируются базисные качества личности (мышление, память, внимание, воображение и речь), которые в начальной школе и на последующих ступенях обучения позволяют ему успешно обучаться по любой программе, усваивать любую информацию.

В июне 2012 года Администрацией Пушкинского района принята долгосрочная целевая программа «Ликвидация очередности на получение мест в дошкольные образовательные учреждения на территории Пушкинского муниципального района в 2012-2014 годах». К сожалению, в данной программе на ближайшую перспективу не заложены реалистичные мероприятия для детей, не получивших место в детском саду в 2012 году. Администрация Пушкинского района бездействует в отношении этих детей, и это означает, что для детей время будет безвозвратно упущено, положенные знания не будут получены, что создает трудности в развитии их личности. Обращаем Ваше внимание, что таким образом нарушаются конституционные и законодательные права наших детей на бесплатное дошкольное образование.

1.Согласно п. 2 ст. 43 конституции РФ, п. 3 ст. 5 Закона РФ «Об образовании» №3266-1 от 10.07.92 государством гарантируется общедоступное и бесплатное дошкольное образование в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, организация предоставления которого относится к вопросам местного значения муниципальных районов (п. 11 ст. 15 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Согласно Закону РФ «Об образовании» основные общеобразовательные программы направлены на решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ (п.2 ст.9). К общеобразовательным программам относится и дошкольное образование (п.3 ст.9). При этом в п.3 ст.17 прописано, что образовательные программы дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.

Хотим обратить внимание на следующие статьи Конституции Российской Федерации.

Согласно п.1, п. 2 ст. 15 Конституции РФ:

1. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории РФ. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции РФ.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.

Ст.19 Конституции РФ:

1. Все равны перед законом и судом.

2. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств. Запрещаются любые формы отграничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Законом «Об образовании» (ст. 5) установлено, что гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости.

В связи с вышеизложенным, просим Вас принять меры, чтобы с октября 2012 года:

1. Обеспечить наших детей местом в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) или группе дневного пребывания в шаговой доступности;

2. Детям, не посещающим ДОУ, предоставить помещение в шаговой доступности и на бесплатной основе, с привлечением преподавателей и с программой занятий, соответствующей закону об образовании, Федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655).

3. Предоставить ежемесячную компенсацию одному из родителей (опекуну, законному представителю) ребенка-дошкольника за не предоставление места в муниципальных ДОУ (МДОУ). Выплата должна производиться, начиная с момента отказа предоставить место в МДОУ вплоть до поступления ребенка в МДОУ. При этом просим учитывать принцип территориальной близости МДОУ к месту жительства дошкольника (Постановление Конституционного суда РФ от 15 мая 2006 г. N 5-П, пункт 2.4 СанПиН 2.4.1.2660-10). Размер компенсации просим сделать равнозначным сумме затрат государства на ребенка, посещающего МДОУ. Данная мера позволит родителям самостоятельно решать вопросы дошкольного образования ребенка.

С уважением,

1.Любоведская Анна, г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича,

2.Лепетухина Наталья, г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича

3. Рябикова Марина, г. Пушкино, мкрн. Заветы Ильича