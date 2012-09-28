В Перми на одном из заводов объявлена голодовка

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28 сентября 2012, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Перми рабочие абразивного завода начали голодовку, требуя выплаты зарплаты, которую, как они заявляют, предприятие не перечисляет им с 2010 года. Общий долг перед сотрудниками составляет более 6 млн рублей.

Пермский абразивный завод обанкротился в 2011 году, однако на его базе продолжили выпускать продукцию под руководством ООО «Торгмаш».

Ситуация осложняется тем, что все имущество обанкротившегося завода сейчас принадлежит пермскому отделению «Всероссийского общества инвалидов», то есть рабочие даже не могут рассчитывать на получение денег в ходе его реализации, сообщает gazeta.ru.



Сотрудники предприятия обращались со своей проблемой в письменном виде к депутатам Госдумы, руководству страны и региона, а также в правоохранительные органы, однако ответа на свои запросы и решения проблемы они не получили.



