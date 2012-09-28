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//Общество

Владимир Путин: Ил-476 пригодится и военным

28 сентября 2012, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

Глава Минпромторга Денис Мантуров доложил сегодня президенту РФ Владимиру Путину о выходе на финальную стадию проекта по созданию нового российского транспортного самолета Ил-476.

 «Таких самолетов в мире очень мало — с такими характеристиками, с такой грузоподъемностью. Они исключительно востребованы и в гражданском секторе экономики, и в военном деле. Министерству обороны такие машины нужны. Знаете? Ну, хорошо. Сейчас нужно будет с министерством доработать все детали, связанные с организацией закупок», отметил Владимир Путин, передает НТВ.

Ил-476 — это модернизированная версия знаменитого советского военно-транспортного Ил-76. Первый самолет сейчас готовят к подъему в воздух, испытания планируют завершить в следующем году.

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

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