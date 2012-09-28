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//Общество

Адвокат певца Жукова: те, кто должен был нести ответственность, ее избежали

28 сентября 2012, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Нагатинский суд Москвы частично удовлетворил иск певца Романа Жукова, постановив выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 миллион рублей за гибель его пятилетней дочери.

 По решению судьи Валерия Воронова данная сумма вместо требовавшихся 20 миллионов рублей будет взыскана с районной инженерной службы, остальные участники процесса - муниципалитет Москворечье-Сабурово и префектура Южного административного округа Москвы, а также департамент финансов столицы - признаны ненадлежащими ответчиками.


"Мы будем обжаловать данное решение, поскольку те, кто должен был нести ответственность, ее избежали", - сказал адвокат певца Александр Безрученко.
Роман Жуков счел, что именно власти виновны в гибели ребенка, так как они без должной ответственности подошли к вопросу безопасности конструкции качелей.


По данным защиты певца, в связи с трагедией расследуется уголовное дело по статье "производство, сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (238 УК РФ), по которому уже есть подозреваемые, но их имена не называются.


Заявитель утверждает, что в государственных разрешительных системах фирме, сделавшей качели, вообще не выдавался сертификат на игровое оборудование. Вместе с тем ответчики из муниципалитета ранее указывали, что по уставу муниципалитет может лишь вносить в органы исполнительной власти предложения по благоустройству, самостоятельно же решений в этой сфере не принимая. Кроме того, муниципалитет отмечал, что этот объект уже был во дворе при сдаче дома в эксплуатацию. Таким образом, они настаивали на том, что не могут быть ответчиками по данному гражданскому делу.



НС

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