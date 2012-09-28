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28 сентября 2012, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Некоторые СМИ сегодня вечером распространили информацию, что на станции "Авиамоторная" московского метрополитена загорелась электроподстанция, якобы проходила эвакуация людей.



"Было короткое замыкание без горения. Эвакуация не проводилась", - сказал представитель пресс-службы столичного ГУМЧС.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, замыкание произошло в эскалаторе рядом с вентиляцией. Из-за этого возникло небольшое задымление. Никто не пострадал.







