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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Даниила, брошенного на трассе под Екатеринбургом, забрал старший брат

28 сентября 2012, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта 1tv.ru
фото с сайта 1tv.ru

Пятилетнего мальчика, найденного в лесу под Екатеринбургом, из Центра помощи семье и детям забрал домой его старший брат Антон. Сегодня они хотят отправиться в Петербург, где мальчик будет жить с братом и его отцом.

 Антон предъявил полиции разрешительные документы на опеку Даниила.
 Розыск Ольги Ермаковой и ее гражданского мужа продолжается и ведется сразу в трех регионах - в Свердловской области, Санкт-Петербурге и Саратовской области, сообщает РИА Новости. В последней, потому что Антон сообщил сыщикам, что именно туда собирались Ольга Ермакова, ее ребенок и гражданский муж.

НС

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