Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Самый богатый россиянин Алишер Усманов решил уйти из бизнеса

28 сентября 2012, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта telegraph.co.uk
фото с сайта telegraph.co.uk

Алишер Усманов хочет через полгода собрать свои активы в один холдинг с выручкой 25 миллиардов долларов и отойти от дел. Бизнесом предприниматель заниматься больше не хочет.

 «Теперь у нас есть цель – создать большой холдинг, который консолидирует наши активы в различных областях бизнеса: горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, интернет и медиа, финансы и инвестиции», – сказал Усманов.

«Честно говоря, я не хочу больше заниматься бизнесом... Необходимо консолидировать активы и отходить от управления этими компаниями. Каждый актив находится под управлением отдельной команды менеджеров, которая должна иметь независимость от акционеров. Я как акционер не хочу глубоко погружаться в управление», – добавил Усманов.

Усманов за последние десять лет инвестировал в телекоммуникационный бизнес, медиа и технологии, после того как сколотил состояние на вложениях в горно-металлургический сектор.

«Для меня всегда было вызовом доказать, что российский финансовый инвестор может быть настолько же успешным на Западе, как и дома в России. Когда я изучал рынок ценных бумаг, я понял, что зарабатывать деньги на деньгах – это высший пилотаж», – подчеркнул предприниматель.

В текущем году Усманов сумел заработать около $1 млрд на IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook и установив контроль над «Мегафоном», который уже в этом году может обрести публичный статус на бирже в Лондоне.

Усманов также рассказал об отношениях с Кремлем.

«Неприятно, когда люди говорят, что кто-то в России что-то нам подарил. Например, говорят, что деньги на Facebook я получил в Кремле. Однако я (инвестировал) свои собственные средства, взятые с моих банковских счетов и счетов моих партнеров... И нам не нужно стесняться своих денег, хотя и хвастаться мы не хотим», – сказал он, сообщает gazeta.ru.

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения. Об этом заявил Владимир Кравченко, командующий операцией Киева в регионе.

Украинские армейские соединения, дислоцированные в Донбассе, готовятся к отводу сил вдоль всей линии соприкосновения…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

//новости ан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…