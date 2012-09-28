Самый богатый россиянин Алишер Усманов решил уйти из бизнеса

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28 сентября 2012, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта telegraph.co.uk

Алишер Усманов хочет через полгода собрать свои активы в один холдинг с выручкой 25 миллиардов долларов и отойти от дел. Бизнесом предприниматель заниматься больше не хочет.

«Теперь у нас есть цель – создать большой холдинг, который консолидирует наши активы в различных областях бизнеса: горнодобывающая промышленность, телекоммуникации, интернет и медиа, финансы и инвестиции», – сказал Усманов.



«Честно говоря, я не хочу больше заниматься бизнесом... Необходимо консолидировать активы и отходить от управления этими компаниями. Каждый актив находится под управлением отдельной команды менеджеров, которая должна иметь независимость от акционеров. Я как акционер не хочу глубоко погружаться в управление», – добавил Усманов.



Усманов за последние десять лет инвестировал в телекоммуникационный бизнес, медиа и технологии, после того как сколотил состояние на вложениях в горно-металлургический сектор.



«Для меня всегда было вызовом доказать, что российский финансовый инвестор может быть настолько же успешным на Западе, как и дома в России. Когда я изучал рынок ценных бумаг, я понял, что зарабатывать деньги на деньгах – это высший пилотаж», – подчеркнул предприниматель.



В текущем году Усманов сумел заработать около $1 млрд на IPO крупнейшей в мире социальной сети Facebook и установив контроль над «Мегафоном», который уже в этом году может обрести публичный статус на бирже в Лондоне.



Усманов также рассказал об отношениях с Кремлем.



«Неприятно, когда люди говорят, что кто-то в России что-то нам подарил. Например, говорят, что деньги на Facebook я получил в Кремле. Однако я (инвестировал) свои собственные средства, взятые с моих банковских счетов и счетов моих партнеров... И нам не нужно стесняться своих денег, хотя и хвастаться мы не хотим», – сказал он, сообщает gazeta.ru.



