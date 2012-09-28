Медведев дал совет предпринимателям Украины беречь правительство

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28 сентября 2012, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинским жителям беречь свое правительство, так как в случае его смены новый кабинет министров будет поднимать налоги, как во Франции.

"Я сейчас ковырялся в интернете и обратил внимание на сообщение о том, что Франция пообещала сэкономить для бюджета 37 миллиардов евро. В соответствии с новым проектом бюджета 20 миллиардов евро страна предполагает получить за счет повышения налоговой нагрузки", - заявил Медведев сегодня на третьем международном инвестфоруме в Ялте, сообщает РИА Новости.



"Я обращаюсь ко всем, но, наверное, прежде всего, к украинским предпринимателям: берегите свое правительство, потому что когда оно меняется, оно увеличивает налоги", - с улыбкой сказал российский премьер.



