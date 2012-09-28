//Общество

28 сентября 2012, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Торпедо" техническое поражение в матче Кубка России с московским "Динамо".

Матч 1/16 Кубка России "Торпедо" - "Динамо" прошел 26 сентября на стадионе имени Стрельцова. По ходу игры болельщики обоих клубов активно использовали пиротехнику, встреча несколько раз останавливалась. В начале второго тайма арбитр при счете 2:1 в пользу "Динамо" принял решение игру прервать.



КДК засчитал "Торпедо" техническое поражение со счетом 0:3. Также черно-белые проведут три ближайших матча без зрителей, клуб заплатит штраф 300 тысяч рублей. Также обе команды дополнительно заплатят по 200 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники, сообщает "Спорт-Экспресс". .

После того, как "Торпедо" было засчитано техническое поражение, "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с подмосковными "Химками".



