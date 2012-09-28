Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

За действия фанатов наказано московское "Торпедо"

28 сентября 2012, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) засчитал московскому "Торпедо" техническое поражение в матче Кубка России с московским "Динамо".

Матч 1/16 Кубка России "Торпедо" - "Динамо" прошел 26 сентября на стадионе имени Стрельцова. По ходу игры болельщики обоих клубов активно использовали пиротехнику, встреча несколько раз останавливалась. В начале второго тайма арбитр при счете 2:1 в пользу "Динамо" принял решение игру прервать.


КДК засчитал "Торпедо" техническое поражение со счетом 0:3. Также черно-белые проведут три ближайших матча без зрителей, клуб заплатит штраф 300 тысяч рублей. Также обе команды дополнительно заплатят по 200 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники, сообщает "Спорт-Экспресс". .
После того, как "Торпедо" было засчитано техническое поражение, "Динамо" вышло в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с подмосковными "Химками".

НС

//картина дня

В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

//новости ан

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев устроил для своего сына свадьбу, которая потянула на годовой бюджет региона. Видео и фото с грандиозного торжества срочно…

//новости ан