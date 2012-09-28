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//Общество

В московском метро полицейские разогнали "биржу труда" нелегалов

28 сентября 2012, 16:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта nakanune.ru
фото с сайта nakanune.ru

Сотрудники полиции Москвы задержали в ходе рейда в столичной подземке 35 нелегальных мигрантов. Об этом сообщил начальник пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

 Особо пристальное внимание было уделено привокзальным станциям, в том числе станции "Комсомольская" кольцевой линии. По данным столичных правоохранителей, эта станция уже давно была облюбована мигрантами в качестве места постоянных встреч. Она стала обменным пунктом и одновременно биржей труда для нелегалов, сообщает РБК.


Скопление приезжих создает неудобства пассажирам, отметили в МВД. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов были вынуждены постоянно держать на указанной станции усиленный наряд силовиков.
Задержанные в рамках рейда 35 нелегалов были переданы сотрудникам ФМС для принятия решения по ним в соответствии с действующим законодательством.


НС

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