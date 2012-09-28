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//Общество

Заявление Чириковой отклонено Химкинским судом

28 сентября 2012, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Химкинский городской суд оставил сегодня, 28 сентября, без удовлетворения заявление лидера движения "В защиту Химкинского леса" Евгении Чириковой о защите избирательных прав.

 Заинтересованными лицами выступили кандидат в мэры Химок Олег Шахов, редакция газеты "Химкинские новости" и территориальная избирательная комиссия городского округа Химки.


Перед заседанием суда Чирикова сообщила, что причиной ее обращения в суд стали выпуск газеты "Химкинские новости" от 7 сентября, в котором опубликованы "хвалебные статьи о Шахове" и "нелицеприятные отзывы" о Чириковой. Как пояснила заявитель, кандидат имеет право тратить деньги на предвыборную кампанию только из специального фонда.


"Газета вдруг была распространена в каждый ящик. Понятно, что работниками ЖКХ, которых оплачивает бюджет. То есть, получается, что деньги на это потрачены бюджетные, что абсолютно незаконно", - сказала Чирикова, сообщает РИА Новости. По словам ее представителя Владислава Наганова, Шахов тем самым злоупотребил своими полномочиями.


"Доводы основаны на неправильном толковании норм законодательства. Чирикова обратилась с жалобой в избирательную комиссию с требованием вынести предупреждение газете. В результате проверки было установлено, что статьи в газете являются информационными, не являются агитацией", - сказала суду представитель избирательной комиссии.


Чирикова просила суд признать действия Шахова злоупотреблением служебным положением, а бездействие избирательной комиссии - незаконным, а также пресечь агитационную деятельность и обязать избирательную комиссию дальше ее пресекать.


По словам Чириковой, Шахов утверждает, что опубликованные статьи не являются предвыборной агитацией и "он тут ни при чем", редакция газеты настаивает на том, что "имеет право публиковать, что хочет", а избирательная комиссия считает, что нарушений не было.



НС

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