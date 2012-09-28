Вознаграждение отчима Даши Поповой пока никому не выплачено

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28 сентября 2012, 16:24 [ «Аргументы Недели» ]

Триста тысяч рублей, обещанные отчимом Даши Поповой за информацию о похищенном в Ростове-на-Дону ребенке, пока никому не выплачены. «Все будет зависеть от решения полиции».

Аршак Такнеджян сказал, что женщина, которая сообщила о найденной девочке, получит награду в том случае, если ростовская полиция рекомендует это сделать. При этом он пока не решил, какова будет сумма вознаграждения, сообщают vesti.ru.



