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28 сентября 2012, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу стал президентом международной ассоциации "Породненные города" (МАПГ). Об этом сообщил представитель администрации губернатора Юрий Садовенко.

В задачи ассоциации входит содействие двусторонним и многосторонним связям местных и региональных властей государств-участников СНГ, а также их координация, как в рамках Содружества, так и с партнерами в других странах.

Губернаторы Подмосковья традиционно возглавляют ассоциацию "Породненные города". Ранее этот пост занимал предыдущий губернатор Борис Громов, он возглавлял ассоциацию в течение 12 лет, отметил исполнительный президент МАПГ Сергей Парамонов, сообщает РИА Новости.







