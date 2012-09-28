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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

«Наши» знают имена остальных участниц Pussy Riot

28 сентября 2012, 15:50 [ «Аргументы Недели» ]

Представители движения «Наши» передали в столичное ГУВД список возможных участниц панк-группы Pussy Riot, которые до сих пор остаются на свободе. Они просят проверить их на причастность к панк-молебну в Храме Христа Спасителя.

 В списке -шесть фамилий. По данным организации, некоторые из них принимали участие в одной из акций панк-группы, а другие давали интервью в СМИ после скандальной выходки в храме.

 Ранее «АН» сообщали, что комиссар молодежного движения Константин Голоскоков объявил вознаграждение в 50 тысяч рублей за информацию о местонахождении оставшихся на свободе участниц Pussy Riot.
«Если предоставленная нами в МВД информация подтвердится, то сообщивший ее источник получит часть вознаграждения. Кстати, в объявленном мною сборе средств уже приняли участие более сотни человек. Думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно действия хулиганок задели чувства большого числа наших граждан» — заявил он, сообщают vesti.ru.

НС

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