"Окаянные дни" Михалкова оказались очень мусорными

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28 сентября 2012, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

После съемок фильма "Окаянные дни" Никиты Михалкова в городе Гороховце Владимирской области на центральной площади остались тонны грязи и мусора. Жители обратились к администрации города с жалобами.

Грунт завозили специально, чтобы придать местности колорит городского пейзажа прошлого века. Первоначально предполагалось, что съемки закончатся еще в августе, но из-за погодных условий съемки были продлены. Местные жители начали обращаться к властям с жалобами на уличную грязь и слякоть.



Сейчас начались вестись работы по уборке города. Грунт убирает Гороховецкий ДРСУ, а отмывать асфальт от глины будет другая компания, с которой заключен договор. Съемочная группа режиссера Никиты Михалкова заплатит за вывоз грязи и мусора, так как именно с ней заключались договоры: на завоз на площадь 200 кубометров земли и на последующее приведение площади в порядок. Стоимость работ по ввозу и вывозу грунта по договору составила порядка 170 тысяч рублей, сообщает РИА Новости. Ожидается, что подрядные организации закончат работы по приведению площади в порядок в течение следующей недели.



Никита Михалков снимал фильм по мотивам двух произведений Ивана Бунина: “Окаянные дни” и “Солнечный удар ”.

По словам Михалкова, главным героем нового фильма станет поручик, ”который после безумной ночи любви с незнакомкой проводит день в маленьком русском городе в ожидании вечернего теплохода”.