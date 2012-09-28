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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Совет безопасности принял решение создать единый Следственный комитет

28 сентября 2012, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн сообщил, что Совет безопасности принял политическое решение о создании единого Следственного комитета, но этот процесс будет носить поэтапный характер.

Александр Хинштейн сказал: "Ведомствам предстоит в ближайшее время предоставить свои замечания и предложения на новый законопроект, который был разработан. О том, что к 2013 году у нас появится единый Следственный комитет, говорить нельзя. К январю он вряд ли появится. Такой серьезный закон, и должен пройти максимальный срок обсуждения".

По его словам, в настоящее время против законопроекта выступает только МВД. А Генпрокуратура заявила, что принятие закона возможно только при расширении функций надзора прокуроров. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на совещании согласился с предложением Генпрокуратуры, сообщает Газета.ру.

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