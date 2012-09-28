Похититель Даши Поповой из Ростова-на-Дону собирался ее убить

//Общество

28 сентября 2012, 14:04 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта kp.ru

В пятницу и.о. руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Станислав Ковалев сообщил, что похититель 9-летней Даши Поповой из Ростова-на-Дону, которую нашли спустя неделю поисков, собирался убить девочку.

Станислав Ковалев сказал журналистам, что у следствия "есть информация, что после ажиотажа и поисковых мероприятий он испугался и собирался избавиться от ребенка. Окончательного решения он не принял, но намерение имел".

Следователь отметил, что подозреваемый Александр Максимов в 1982 году находился 11 лет в местах лишения свободы за попытку убийства жены. "Со слов самого подозреваемого, он работал ранее сотрудником уголовного розыска в Москве. Сейчас эта информация проверяется", - сказал Ковалев.

Он также уточнил, что в настоящее время дело об "убийстве" переквалифицировано на "похищение человека": "На сегодняшний день у нас расследуется дело уже по статье 126-й (похищение человека), еще ряд статей находится в доработке", он добавил, что дела по другим статьям будут возбуждены в случае, если следствие установит иные преступления в отношении девочки.

По его словам, похитителю ребенка грозит наказание до 12 лет лишения свободы. И в настоящее время следствие собирается выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.