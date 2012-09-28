Минздрав РФ вводит всеобщую диспансеризацию населения

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28 сентября 2012, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила на заседании коллегии ведомства, что с 2013 года в стране будет действовать система всеобщей диспансеризации, она коснется всех категорий российских граждан.

Вероника Скворцова сказала, что "с 2013 года в России вводится диспансеризация всего населения. Диспансеризация детей будет проводиться в ежегодном режиме". Что касается взрослых, достигших 21 года, то здесь будут вводиться определенные регламенты, то есть, это будет зависеть от возраста, группы здоровья, а также иных показателей, передают интернет-СМИ.