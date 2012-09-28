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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдума утвердила Митрофанова главой думского комитета по СМИ

28 сентября 2012, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта peoples.ru
фото с сайта peoples.ru

В пятницу депутаты Государственной Думы России проголосовали за утверждение Алексея Митрофанова главой создающегося Комитета ГД РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

За назначение Митрофанова на пост главы думского комитета по СМИ проголосовали 292 депутата от "Единой России" и ЛДПР. За Андрея Туманова - депутата и главного редактора газеты "Ваши шесть соток" из фракции "Справедливая Россия" и конкурента Митрофанова, проголосовали 150 коммунистов и справороссов.

В своем выступлении Митрофанов сообщил, что комитет начнет работу сразу с 20 законопроектов, он также пообещал, что будет защищать журналистов и свободу слова, а также никогда не будет судиться со СМИ.

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