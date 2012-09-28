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//Общество

«Дело Петрика»: защитники прав потребителей попались на подлоге

28 сентября 2012, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с infox.ru
Фото с infox.ru

Виктор Петрик обвинил Михаила Аншакова, руководителя ОЗПП «Общественный контроль», и директора НИИ  гигиены Юрия Рахманина в совершении серии подлогов с целью дискредитации фильтров ООО «Холдинг золотая формула».  Если эти обвинения подтвердятся, то несколько участников «плана по разоблачению  Петрика»  может быть привлечено к уголовной ответственности за подлог и клевету.
 
Петрик уверен, что предвзятое отношение к его фильтрам обусловлено тем, что директор института, где была назначена экспертиза, также является президентом Национальной ассоциации бутилированных вод. Реализация программы «Чистая вода» и широкое распространение «фильтров Петрика» влечет существенное сокращение  рынка бутилированной воды – вот и были предприняты шаги, чтобы как-то помешать. Это было невозможно сделать на законных основаниях, соответственно, пришлось совершить подлог. В исполнители было привлечено ОЗПП, которое под предлогом защиты прав потребителей обратилось в суд с иском о запрете на производство этих фильтров.

В итоге сложилась нелепая ситуация. По поручению главы Роспотребнадзора Г.Онищенко несколькими месяцами ранее были проведены сравнительные испытания фильтров ведущих производителей, в том числе ООО «Холдинг «Золотая формула».   Эти исследования одновременно проходили в ФГУН  «Федеральный  научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»  Роспотребнадзора, в ГУ «НПО «Тайфун» и Испытательном центре NovaBiotec, Германия.   Были получены следующие результаты:

Институт им. Эрисмана. Тесты по восемнадцати показателям. Фильтры ООО «Холдинг «Золотая формула» получили первое место по 16-ти из них

Лаборатория NovaBiotec.  Тесты по 27 показателям. Фильтры ООО «Холдинг «Золотая формула»  получили первое место по  22 показателям. 


В связи с этим, неудовлетворительная работа фильтров, предоставленных на экспертизу ОЗПП, вызывает большие сомнения в том, что это были именно те фильтры, которые производит ООО «Холдинг «Золотая формула».
Сейчас Петрик в ожидании сразу двух событий: судебного заседания по иску ОЗПП, на которое приглашены эксперты, и показа сюжета по НТВ, съемка которого поручена сыну известного телеведущего. Как показывает практика, то, коли деньги уплачены, и у телевизионщиков есть заказ, то уже никакие разоблачения им не помешают этот бюджет освоить и, соответственно, сюжет запустить в эфир.

 Что касается заседания, то, в свете нынешних событий, с высокой долей вероятности можно прогнозировать назначение судом новой экспертизы, однако есть интрига в том, как он оценит действия экспертов, посчитает ли, что была попытка ввести суд в заблуждение.  

 
 3 октября, за день до заседания в Перовском суде по иску ОЗПП,  в Москве пройдет пресс-конференция, на которой Петрик продолжит свои разоблачения. В ее анонсе    говорится, что будет обращение к научной общественности и Президенту России,  в котором ученый изложит свои соображения о  науке, обороноспособности государства и путях преодоления инновационного коллапса.   Еще Петрик обещает рассказать о личном опыте коррупции в высших эшелонах власти.

 

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