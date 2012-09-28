Жириновский: Надо проучить Совет Европы - не ехать на ПАСЕ

//Общество

28 сентября 2012, 12:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта img.nr2.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу перед началом пленарного заседания призвал российскую делегацию не ехать на осеннюю сессию в ПАСЕ, а членство в Совете Европы предлагает временно приостановить.

Владимир Жириновский сказал журналистам: "Я бы отказался всей делегацией ехать. Надо проучить Совет Европы. Буду требовать с трибуны парламента всей делегацией не ехать в ПАСЕ".

По его мнению, Совет Европы и отдельные его представители не имеют права указывать России, какие законы принимать, а тем более упрекать за то, что здесь сажают хулиганов в тюрьму.

Лидер ЛДПР поддержал решение спикера Госдумы Сергея Нарышкина не ехать на ПАСЕ. Он предложил: "Надо вообще поставить вопрос о временном приостановлении членства в Совете Европы и не давать наш взнос на 13-й год - сэкономим 20 миллионов (евро)".

Он добавил, что Россия ежегодно вносит эту сумму на содержание организации. "Пусть научатся себя вести, тогда в 14-м году будем ездить и делать взносы", - цитирует политика РИА Новости.

Выступая на пленарном заседании, Владимир Жириновский подчеркнул, что за 15 лет членства в Совете Европы наша страна заплатила 300 миллионов евро.