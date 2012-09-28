Минтруда назвало выходные дни, которые ждут россиян на зимних каникулах

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28 сентября 2012, 11:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта liveinternet.ru

Министерство труда и социальной защиты России назвало выходные дни, которые ждут россиян на зимних каникулах. Ведомство предлагает закрепить новогодние каникулы для россиян с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года.

Таким образом, зимние выходные продлятся для россиян 10 дней, об этом сообщается в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ (о переносе выходных дней в 2013 году).

В документе также предлагается перенести выходные дни с субботы и воскресенья - 5 и 6 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, на четверг и пятницу - 2 и 3 мая соответственно. Согласно документу, переносится выходной день с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая, так как праздничный день 23 февраля выпадает на субботу. А в мае в связи с Днем весны и труда россияне будут отдыхать пять дней - с 1 по 5 мая, а на День победы - с 9 по 12 мая.