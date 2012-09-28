ФИФА утвердила список 11 городов и 12 стадионов, где пройдут матчи ЧМ-2018

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28 сентября 2012, 11:19 [ «Аргументы Недели» ]

Министр спорта Виталий Мутко сообщил журналистам, что ФИФА уже утвердила список 11 городов и 12 стадионов, где пройдут матчи ЧМ-2018. Торжественная церемония объявления городов и стадионов пройдет 29 сентября в эфире Первого канала.

Напомним, ранее Виталий Мутко назвал пять городов, вошедших в список, однако два из них должны лишиться права проведения мирового первенства. В этот список попали Саранск, Ярославль, Волгоград, Калининград и Ростов-на-Дону.

По данным российских СМИ, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Калининграде, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Краснодаре. А Саранск и Ярославль исключены из окончательного списка, пишет издание "Советский спорт".