В Петербурге сформирована первая смена Молодежного кадрового резерва

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28 сентября 2012, 10:32 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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Проект, призванный привлечь перспективную молодежь на государственную службу, стартовал в мае этого года. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко провел заседание Комиссии по формированию и подготовке Молодежного кадрового резерва в системе исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга.

В обсуждении итогов конкурса по формированию резерва приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи, председатели профильных комитетов, руководители Общественного совета, Совета ректоров вузов, Студенческого совета Санкт-Петербурга. Проект, призванный привлечь перспективную молодежь на государственную службу, стартовал в мае этого года. Тогда же был объявлен первый конкурс на включение в Молодежный резерв студентов-старшекурсников, обучающихся по наиболее востребованным в исполнительных органах власти специальностям.

В перечень вошли 103 специальности – от ветеринарии и садоводства до строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на разгар весенней сессии, студенты очень активно шли на конкурс. Всего за полтора месяца о своем желании стать кандидатами в резерв заявили 534 студента 39-ти петербургских вузов. В результате рассмотрения заявлений и дальнейшей двухэтапной оценки кандидатов в Молодежный кадровый резерв включены 50 студентов 30-ти специальностей из 22-ти вузов. Как отметил губернатор, такой высокий конкурс – 10 человек на место - говорит об интересе молодежи к работе в органах государственной власти. Участникам кадрового резерва предстоит пройти подготовку на базе Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра и дальнейшую стажировку в 43-х органах исполнительной власти, в том числе в комитетах и районных администрациях.

Резервисты будут выполнять конкретную работу госслужащего, участвовать в подготовке проектов правовых актов и управленческих решений, в рассмотрении запросов и обращений петербуржцев. Молодежный кадровый резерв начнет работу в октябре. Не позднее декабря будет объявлен новый конкурс, итоги которого комиссия подведет весной 2013 года. «Молодежь всегда настроена на что-то новое. Проект нужно запускать в работу. Кадровый резерв - дело правильное и хорошее, его надо продолжать», - сказал Георгий Полтавченко. Губернатор предложил по итогам стажировки попросить резервистов составить свое мнение о профессиональном уровне госслужащих, о морально-психологическом климате в коллективах, а также сформулировать идеи повышения эффективности работы органов исполнительной власти.