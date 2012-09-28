Питерский бизнес ждет защитника

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28 сентября 2012, 10:16 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

gulagu.net

Ждать осталось недолго – федеральному омбудсмену Борису Титову уже передан список кандидатов, и после того, как он выберет самого достойного, Губернатор подпишет назначение на пост Санкт-Петербургского Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

О том, кто займет этот пост, размышляет депутат Законодательного собрания города Виталий Мартыненко. Не назвав имя конкретного специалиста, депутат подчеркнул, что омбудсмен в обязательном порядке должен обладать как юридическими, так и экономическими познаниями в области предпринимательства. «Наш многострадальный малый бизнес пора эффективно защищать и оказывать ему поддержку не только на бумаге, но и реальную, в том числе с использованием федеральных возможностей», - отметил г-н Мартыненко.

Виталий Мартыненко считает совершенно правильным обсуждение нескольких кандидатур (о которых уже сообщал портал «Новости малого бизнеса»), но в любом случае решающее слово останется Уполномоченным РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым и губернатором Георгием Полтавченко. Как только Борис Титов определится со списком названных кандидатов и назовет конкретную кандидатуру, она будет утверждена Губернатором Санкт-Петербурга, и наш город получит защитника прав предпринимателей.