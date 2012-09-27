На территории Чеченской республики отключили YouTube

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27 сентября 2012, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

На территории Чеченской республики заблокирован доступ к сервису YouTube. Все интернет-провайдеры заблокировали доступ абонентов к видеохостингу из-за фильма «Невинность мусульман».



Об этом сообщил министр транспорта и связей Рамзан Черхигов. На встрече с Рамзаном Кадыровым он отметил, что там, где технические возможности не позволили операторам полностью осуществить блокировку, была снижена скорость загрузки файлов. Ранее Генпрокуратура России признала фильм «Невинность мусульман» экстремистским, передает РСН. Это стало причиной блокирования YouTube в ряде регионов России.