Ксения Собчак получила деньги, изъятые при обыске

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27 сентября 2012, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Ксения Собчак получила назад деньги, изъятые следствием в ходе обыска в ее квартире по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Инцидент произошел накануне "Марша миллионов" 12 июня.



Как сообщает Следственный комитет России, "Собчак уведомлена о возврате денег". Напомним, в результате обыска у телеведущей было изъято более миллиона евро, 480 тысяч долларов и 480 тысяч рублей, передает РИА Новости. Позже была назначена камеральная проверка декларации о доходах Собчак за 2011 год.