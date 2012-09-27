Законопроект о переходе на зимнее время будет отозван из Думы

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27 сентября 2012, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Законопроект о переходе на зимнее время будет отозван автором из Государственной Думы. Об этом сообщил председатель Комитета по охране здоровья Сергей Калашников. По его мнению, лучше сделать это через правительство.



Калашников отметил, что кабинет министров высказал готовность поработать над этим вопросом. «Мы сейчас будем контролировать сроки. Но в любом случае это должно произойти в текущем году», — добавил представитель фракции ЛДПР, передает РСН. Постановлением правительства на зимнее время можно перевести не все регионы. Это можно сделать дифференцированно — в зависимости от потребности той или иной области, отметил политик.