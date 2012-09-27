Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Законопроект о переходе на зимнее время будет отозван из Думы

27 сентября 2012, 18:42 [ «Аргументы Недели» ]

Законопроект о переходе на зимнее время будет отозван автором из Государственной Думы. Об этом сообщил председатель Комитета по охране здоровья Сергей Калашников. По его мнению, лучше сделать это через правительство.

Калашников отметил,  что кабинет министров высказал готовность поработать над этим вопросом. «Мы сейчас будем контролировать сроки. Но в любом случае это должно произойти в текущем году», — добавил представитель фракции ЛДПР, передает РСН. Постановлением правительства на зимнее время можно перевести не все регионы. Это можно сделать дифференцированно — в зависимости от потребности той или иной области, отметил политик.

ЕЛ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…