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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

В будущем году в Москве построят 24 детских сада

27 сентября 2012, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

В будущем году в Москве построят 24 детских сада, заявил заместитель мэра столицы по вопросам строительства Марат Хуснуллин. Также будут построены 9 пристроек для размещения групп дошкольного образования.

По словам Хуснуллина, в 2012 году планируется сдать 76 объектов более чем на 10 тысяч мест. Голом ранее были построены 25 детских садов, а в 2010 году - 21. Об этом сообщает РБК. Ранее власти Москвы приняли решение отказаться от строительства бассейнов в небольших детских садах для удешевления работ.

ЕЛ

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