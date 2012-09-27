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//Общество

Дворец Фестивалей могут построить в Лужниках

27 сентября 2012, 17:21 [ «Аргументы Недели» ]

Власти Москвы рассматривают проект строительства Дворца Фестивалей в Лужниках. Об этом сообщил заместитель Сергея Собянина по вопросам строительства Марат Хуснуллин. Проект планировки спорткомплекса еще не утвержден.

Решение о строительство дворца будет приниматься после утверждения проекта планировки Лужников, отметил Хуснуллин. По его словам, в настоящее время этот документ дорабатывается. "Есть пожелания инвесторов определенные", - заявил заммэра, передает РБК. "Что они хотят - мы не со всеми пожеланиями согласны, в том числе и по Дворцу Фестивалей. Мы эту работу очень тесную ведем, смотрим техническое задание, что они хотят, что мы можем на этой территории", - пояснил Марат Хуснуллин.

ЕЛ

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