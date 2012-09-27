Маркин: За год коррупция в России выросла на треть

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27 сентября 2012, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

За прошедший год число коррупционных преступлений в России выросло примерно на треть. С таким заявление выступил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.



По словам Маркина, за первые шесть месяцев 2012 года в производстве следователей СК находилось 15,8 тысячи уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. Это "более чем на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года (10,4 тысячи)", - сказал Маркин, передает РИА Новости.