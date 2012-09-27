На Украине открылся международный авиасалон

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27 сентября 2012, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

В четверг на Украине открылся восьмой международный авиакосмический салон "Авиасвит 21". В числе участников - почти 300 компаний из 30 стран. Выставка на аэродроме Антонов продлится до 1 октября.



Россию на авиасалоне представят Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", уфимское научно-производственное предприятие "Молния" и другие компании. Об этом сообщает РБК. "Авиасвит 21" - это единственное выставочное мероприятие, проводимое на Украине в сфере военно-технического сотрудничества, заявил первый вице-премьер Украины Валерий Хорошковский.