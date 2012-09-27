С 2013 года московскую надбавку к пенсии будут выплачивать не всем

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27 сентября 2012, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта liveinternet.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников сообщил журналистам, что с 1 января 2013 года московскую надбавку к пенсии будут выплачивать только тем, кто прожил в столице не менее 10 лет.

По словам чиновника, новшество коснется лишь тех, кто начнет получать пенсии с будущего года, а кто получал доплату ранее, продолжит ее получать независимо от срока проживания в столице.

Леонид Печатников отметил, что "если сегодня суммировать все московские надбавки, которые ежегодно получают люди, приезжающие в Москву, получается сумма почти в 9 млрд рублей".

По его словам, Москва дорогой город и уровень жизни здесь выше. В связи с этим правительство сегодня доплачивает пенсионерам, чтобы пенсия их достигла определенного уровня - около 12 тысяч рублей. В среднем ежемесячная доплата из городского бюджета для каждого составляет около 4 500 рублей, "такого нет ни в одном регионе".

Заммэра пояснил, что "нынешние решения направлены на защиту москвичей! Это не выстраивание границ и не дискриминация; все федеральные льготы для всех сохранятся", передают интернет-СМИ.