«Аргументы недели» подарили «мир знаний» юным тверичанам (ВИДЕО)

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27 сентября 2012, 14:24 [«Аргументы Недели. Тверь», Красичкова Алена ]

Звонкий детский смех и десятки игривых голосов. Разноцветные шары. Стайки девчонок и мальчишек, снующих туда-сюда между улыбающимися родителями и педагогами. Таким 25 сентября встретил нас зал тверского ДК «Химволокно», где состоялся праздник «Подарим детям мир знаний».



Общефедеральный проект, инициатором которого является социально-аналитическая газета «Аргументы недели», стартовал еще в октябре 2011 года. За это время многодетным и малообеспеченным семьям, библиотекам школ, интернатов и детдомов подарено уже более 11 тысяч книг. С началом учебного года проект пришел в Тверской регион при поддержке «Фондсервисбанка». «На такой праздник мы попали впервые, - признается Любовь Ивановна Мокроусова, пришедшая в ДК с семилетним внуком. – Побольше бы подобных мероприятий! Посмотрите, как радуются наши дети! Они играют, общаются, узнают много интересного! К тому же, не каждая семья может позволить приобрести книги –слишком они дорогие», - делится бабушка. Книги, которые «Аргументы недели» совместно с представителями бизнеса и власти дарят малышам, - это познавательная литература, проверенная временем: добрые сказки Чуковского, поучительные рассказы Успенского и Чехова, повести Гумилевской, забавные головоломки Дьюдени, веселая грамматика Хайта и Левенбука.



Гостей встречали веселые аниматоры, клоуны и фокусники, увлекающие детей в мир искрящейся радости. Особый восторг у малышей вызвало шоу мыльных пузырей. Минута – и под детское «Вау!» весь зал наполнился переливающимися всеми цветами радуги «шариками». А вот Илью Круглова и Сергея Сергиенко, учеников 7 «Б» класса тверской общеобразовательной школы № 45, мыльное зрелище мало интересовало. Они в это время разглядывали стенд «Аргументов недели» с афоризмами известных писателей о книгах. «Мы считаем, что такие мероприятия необходимы школьникам, - в один голос заявляют мальчишки. – Читая «правильные» книги, мы сами становимся более развитыми и умными». Ребята признались, что читают они не много – только в рамках школьной программы, но пообещали: «Подаренные нам книги не будут пылиться на полках. Мы обязательно прочитаем их».



После игровой части программы гостей пригласили в прекрасно оформленный зал. Руководитель проекта Анастасия Добровольская рассказала о целях проекта «Подарим детям мир знаний» и о книгах, которые ребята получили в подарок. Специальный гость мероприятия советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР Натальей Варлей поделилась с залом своими ранними стихами, написанными в восьмилетнем возрасте, и рассказала, какие книги читала, будучи отличницей-пятиклашкой. А когда Наталья предложила всем вместе спеть «Песню про медведей» зал дружно подхватил знакомую мелодию. Пожелав ребятам чтения только «умных» книг, Наталья уступила сцену всемирно известной саксофонистке Веронике Кожухаровой, которая не только исполнила блестящую импровизацию, но и прямо на сцене провела мастер-класс.



После концерта каждый ребенок получил комплект «мира знаний». А Наталья Варлей и Вероника Кожухарова раздавали автографы и фотографировались с тверичанами.





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