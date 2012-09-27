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27 сентября 2012, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта amic.ru

На Первом канале закрыта программа "Прожекторперисхилтон", в новом телесезоне она выходить не будет. Как пояснила дирекция телеканала, программа закрыта в связи с переходом двух постоянных соведущих программы на другую работу.

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что летом ему позвонил генеральный директор "Газпром-медиа холдинга" Николай Сенкевич и сообщил, что Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян подписали новые контракты с ТНТ и не будут более участвовать в программе. "Я обратился к нему с просьбой в качестве исключения разрешить их участие только в одном проекте Первого канала. При наличии доброй воли эти вопросы на телевидении легко решаются, мой собеседник доброй воли не обнаружил", - отметил он.

Константин Эрнст подчеркнул, что "бесконечно жаль закрывать проект, который одинаково нравится как зрителям, так и нам самим, который, более того, продолжает нравиться всем четверым его ведущим, а это редкость для еженедельной программы с такой по нынешним временам долгой историей". Он поблагодарил Гарика Мартиросяна и Сергея Светлакова за тот драйв и азарт, с которым они работали над программой, и пожелал им больших творческих удач на новом месте работы.

Напомним, за четыре года своего существования (программа впервые вышла в эфир в мае 2008 г.) программа получила четыре главные награды российского телевидения "ТЭФИ". Программу вели Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян.