Сеть подземных улиц планируется построить в Москве

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27 сентября 2012, 14:00 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Подземная улица, фото vk.com

В Москве планируется построить сеть подземных улиц для пешеходов, а также для комфортной городской среды. На разработку схемы городских подземных улиц власти Москвы выделят около 26 миллионов рублей.

Об этом в четверг пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя "Московского центра градостроительного развития территорий".

Представитель центра градостроительного развития рассказал, что подземные улицы помогут рассредоточить пешеходные потоки и создать комфортную городскую среду. Он пояснил, что "это, в первую очередь, касается путей подхода к офисным блокам, учебным заведениям, театрам. В основном в пределах Садового кольца. В том числе речь идет о пешеходном пространстве под Тверской улицей".

А первая такая улица может соединить станцию метро "Университет" с главным зданием МГУ имени Ломоносова. Завершить разработку схемы планируется до конца 2012 года.

Бывший руководитель НИиПИ Генплана Москвы Сергей Ткаченко рассказал изданию, что столице в общей сложности требуется около двадцати подземных улиц, которые, в частности, могли бы появиться под Пушкинской площадью, Новым Арбатом, Тверской улицей и площадью Белорусского вокзала.

По мнению Сергея Ткаченко, "это должны быть не просто длинные подземные переходы, а именно живые, развитые пространства с магазинчиками, кафе, входами на нулевые этажи торговых центров, банков и других зданий. Это могут быть даже целые кварталы с основной улицей и узкими переулками".

По его словам, подземные улицы будут достигать не менее шести метров в ширину и 4,5 метра в высоту. Длина некоторых улиц может достигать одного километра в длину. Стоимость одного квадратного метра подземного пространства для пешеходов составит около 90-180 тысяч рублей, пишет газета.