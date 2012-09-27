В дежурной части ГУ МВД по Московской области установлен телефон доверия

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27 сентября 2012, 13:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

С целью улучшения взаимодействия милиции с населением, в дежурной части Главного управления внутренних дел Московской области установлен телефон доверия. Приём обращений горожан по телефону доверия милиции осуществляется круглосуточно оперативными дежурными, сообщили "АН" в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По телефону доверия Вы можете сообщить:

о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях, а также иные сведения, способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений

о лицах, от которых можно ожидать совершения преступлений и правонарушений

о нарушениях законности и не реагировании на обращения граждан со стороны сотрудников милиции

о нарушении общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения избирательной кампании

Сотрудники милиции будут благодарны за любую оперативную информацию, которую Вы можете сообщить круглосуточно по телефону доверия (495) 692-70-66.