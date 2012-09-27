Закрыть «Народный» практически невозможно

//Общество

27 сентября 2012, 10:45 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

atorus.ru

Руководитель Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Игорь Ракитин обратился с открытым письмом к руководителям органов государственной исполнительной власти, территориальных органов федеральных служб и правоохранительных органов в связи с обострением ситуации вокруг Торгового комплекса «Народный».



Начиная с июня 2012 г. Управлением неоднократно проводились внеплановые проверки в отношении юридических лиц, осуществляющих торговлю пищевыми продуктами в ТК «Народный» по адресу: Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.21, как самостоятельно, по требованию прокуратуры, так и в качестве специалистов-экспертов в прокурорских проверках. При проведении проверок устанавливались многочисленные нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере защиты прав потребителей.



За выявленные нарушения в указанный период в отношении юридических лиц, осуществляющих торговлю продуктами питания, неоднократно применялись меры в виде административных штрафов в соответствии с КоАП РФ как самим Управлением, так и через Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области .



Однако, меры, направленные на улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации на объекте, субъектами предпринимательской деятельности не принимаются. Нарушения в ТК «Народный» не ликвидируются.



Как говорится в обращении, применить эффективные меры, предусматривающие запрет деятельности проверяемого юридического лица на данном объекте, направленные на пресечение нарушений, не представляется возможным, «так как арендодатель объекта постоянно осуществляет смену юридических лиц, которые не устраняют выявленные Управлением нарушения».



Так, в пятницу, 21.09.2012 г., при проведении последней внеплановой проверки ООО «Атланта» были выявлены те же нарушения, которые выявлялись при предыдущей проверке ООО «Альтаир», оформлен протокол о временном запрете деятельности ООО «Атланта». Материалы дела переданы в Красногвардейский районный суд.Однако, уже в понедельник, 24.09.2012 г., торговые площади в размере 3000 м2 для реализации пищевых продуктов были предоставлены в аренду ряду других юридических лиц: ООО «Вальпасо Технолоджи», ООО «Талько Глобал Трейд», ООО «Век», в их числе ООО «Атланта» занимает только 84 м2.



Управление считает, что собственник помещений ТК «Народный» - ЗАО «Ладожское» сознательно уклоняется от исполнения санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых федеральным органом исполнительной власти Российской Федерации.



«Юридические лица, осуществляющие такие действия, по сути, глумятся над законом и издеваются над органами власти»,- считает Игорь Ракитин.



Информация о факте злоупотребления правом со стороны юридических лиц, осуществляющих деятельность в ТК «Народный», в целях уклонения от ответственности направлена в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, прокуратуру и УФНС города.