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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

В Питере выявили травлю собак

26 сентября 2012, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

В Санкт-Петербурге зафиксирована травля собак. К губернатору северной столицы с соответствующим заявлением обратился парламент города. Также стало известно о жалобах на полицейских, которые отказываются возбуждать уголовные дела.

Ранее появилась информация об отравленной территории в парке на юго-западе Москвы. Об этом сообщает РСН. Между тем, ветеринарные клиники фикируют десятки случаев гибели собак от умышленного отравления.

ЕЛ

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