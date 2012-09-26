Патриарх Кирилл во время спортивных трансляций иногда выключает телевизор

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26 сентября 2012, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Патриарх Кирилл встречался с российскими спортсменами. Когда обсуждалась тема прошедших Олимпийских игр в Лондоне, Патриарх признался, что за некоторыми видами спорта следил с особым вниманием.



«Я не отношу себя к болельщикам. Не потому что я не интересуюсь спортом. Я интересуюсь и очень люблю спорт, но со временем у меня очень сложно. Но во время Олимпиады была пара случаев, когда я так переживал, что выключил телевизор. Я сказал: я просто не могу. Это было, в частности, в тот момент, когда наши волейболисты играли», поведал Патриарх.



На встрече также обсудили привлечение молодежи к спорту и будущие Олимпийские игры в Сочи, сообщает НТВ.



