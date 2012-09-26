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26 сентября 2012, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

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Мировой суд прекратил дело в отношении координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, задержанного 15 сентября после "Марша миллионов". Об этом оппозиционер сообщает в своем твиттере.



Судья не нашел в действиях оппозиционера нарушения правил проведения митинга, в котором его заподозрили полицейские, составившие административный протокол по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Оппозиционер был задержан 15 сентября после "Марша миллионов". Он считает, что его задержали за пять минут до согласованного с властями города времени окончания митинга. Полиция заявляет, что Удальцов пытался организовать несанкционированное шествие в сторону Чистопрудного бульвара.Судья удовлетворил ходатайства защиты обвиняемого и опросил восемь свидетелей, в том числе двух журналистов и двух полицейских.

"Марш миллионов" в Москве 15 сентября проходил с 14:00 до 22:00. Участники акции прошли от Страстного бульвара до проспекта академика Сахарова, где и состоялся митинг. Удальцов призывал по окончании согласованного времени пойти к Чистым прудам, однако сам не смог этого сделать, так как его задержали.



