Госдума в октябре обсудит законопроект о деятельности фрилансеров

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26 сентября 2012, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Законопроект о дистанционной работе будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 16 октября 2012 года, сообщила сегодня пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.

Законопроект Минтруда, разработанный совместно с работодателями и профсоюзами, вводит в Трудовой кодекс (ТК РФ) понятие "удаленного рабочего места". В проекте закона также прописаны некоторые особенности, связанные с аттестацией рабочих мест, режимом и охраной труда. Работодатель будет обязан заключать с фрилансерами трудовой договор и заботиться о них также, как о тех, кто работает в офисах.



В случае принятия документа, в трудовое законодательство будут внесены изменения, которые касаются правового регулирования отношений между работодателем и удаленным сотрудником. В пресс-службе уточнили, что к таким работникам в настоящее время относятся аудиторы, бухгалтеры, юристы, переводчики, дизайнеры, программисты, редакторы, журналисты.



"Одной из проблем дистанционного труда являются трудности документального оформления. Законопроект предлагает установить возможность использования усиленной квалифицированной электронной подписи при составлении в электронном виде трудового договора, где необходимы подписи сторон. Работодатель обязан будет направить дистанционному работнику заверенную надлежащим образом копию трудового договора по почте заказным письмом с уведомлением не позднее трех календарных дней со дня заключения трудового договора", - отмечается в сообщении.

Документами, подтверждающими факт и продолжительность удаленной работы, будут являться заверенные копии трудового договора и приказа о прекращении трудового договора.



Примечательно, что при трудоустройстве сотрудник, который будет трудиться дистанционно, сможет предоставить все необходимые документы в электронном виде.

"Ознакомление работника с различными документами также может происходить через интернет. Работник, выполняющий работу вне места расположения работодателя, распределяет свое рабочее время и время отдыха по своему усмотрению, если иное не предусмотрено трудовым договором. Во всех остальных аспектах, включая гарантии трудового законодательства, работник будет иметь те же права, что и любой другой сотрудник работодателя", - информирует министерство.



