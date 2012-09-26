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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Задержан кандидат в КС оппозиции за торговлю футболками

26 сентября 2012, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Кандидат в Координационный Совет оппозиции, независимый художник Артем Лоскутов задержан в центре Новосибирска днем 26 сентября за незаконную торговлю футболками в поддержку Pussy Riot.

 На футболках надпись -  «СВБД ПСРТ».
«Оформляют контрольную закупку на парковке перед Зеброй, умора. Поясняю, что футболки это подарок взамен пожертвований арестованным pussy riot, сличают номера банкнот. Изымают и футболки, и деньги», — написал художник в своем Твиттере.

Гражданский активист сообщил в Межрегиональную правозащитную Ассоциацию “Агора”, которая представляет его интересы:

- Полицейские сделали два пожертвования по 800 рублей в поддержку Pussy Riot, после чего получили в подарок от меня две футболки, - рассказал Артем Лоскутов. - Теперь мне предложили проехать в 1 отдел полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении, видимо, за “продажу без чека” и т.д.. Я отказался. Тогда мне вручили повестку. Я должен явиться к 18.00 в городское управление МВД для составления протокола.

Напомним, Лоскутов баллотируется в Координационный совет оппозиции по общегражданскому списку. По данным Тайги.инфо, в 15:00 (12:00 мск) он должен был прийти на круглый стол «Выборы и перспективы объединенной оппозиции», который проводят новосибирские общественники, но не дошел.

НС

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