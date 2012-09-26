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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Футболисты «Зенита» получили 50% регионального фонда соцстрахования

26 сентября 2012, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Совет Федерации попросил Министерство спорта проверить, на каком основании 11 футболистам «Зенита» выплатили 50% средств из регионального фонда социального страхования.

  В обращении сенаторов такая ситуация названа «дикой и недопустимой». Министра Виталия Мутко просят «провести служебную проверку с целью предотвращения таких фактов в будущем».


Руководитель фонда соцстрахования Сергей Афанасьев заявил, что «Зенит» готов прекратить такого рода практику. «Фондом приняты меры правового регулирования по недопущению такого рода практики оформления спортивных травм. К сожалению, директор санкт-петербургского филиала не довел до нас сведения о том, что есть такие случаи и что были приняты к оплате соответствующие документы», — сказал он сенаторам.


Спикер Валентина Матвиенко уточнила, что спортсмены получили деньги, предназначавшиеся жителям всего Петербурга. И теперь, если петербуржцы получат травмы, то выплатить им будет нечего.


«Вы должны контролировать ситуацию, и такие большие деньги нельзя выплачивать за счет рабочих. Вы обязаны добиваться результата, а вы пока только созерцаете. Вы не орел, и ответ ваш — не ответ орла», — сказала она, сообщают vedomosti.ru.


НС

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