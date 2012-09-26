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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Общество

Строительство станции "Битцевский парк" не скажется на экологии

26 сентября 2012, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин ознакомился с ходом строительства нового участка Бутовской линии метро от станции "Улица Старокачаловская" до станции "Битцевский парк". По словам мэра, строительство не скажется на экологии.

"Граждане боялись, что это каким-то образом повлияет на Битцевский парк. С точки зрения экологии, метро, наоборот, улучшит ситуацию в связи с тем, что меньше автомобилистов будут ехать по МКАД в центр города через эти районы", - заявил Сергей Собянин, передает РБК. Станция метро "Битцевский парк" строится в районе МКАД, на окраине Битцевского парка, отметил заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин. По его словам, водители смогут оставлять машины возле метро, а дальше пользоваться подземным транспортом.

ЕЛ

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