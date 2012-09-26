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//Общество

Теперь ГИБДД призвала сообщать о пьяных за рулем

26 сентября 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Теперь ГИБДД призвала сообщать о пьяных за рулем
фото с сайта kolomna-avto.ru

ГИБДД Москвы призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и сообщать по телефону 02 (с мобильного - 020) о лицах, садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

 В ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» в понедельник и вторник было задержано 247 человек, из них 103 отказались от прохождения медосвидетельствования, сообщается на сайте Госавтоинспекции.

НС

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