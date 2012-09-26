Теперь ГИБДД призвала сообщать о пьяных за рулем

//Общество

26 сентября 2012, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта kolomna-avto.ru

ГИБДД Москвы призывает всех участников дорожного движения присоединиться к борьбе с пьянством за рулем и сообщать по телефону 02 (с мобильного - 020) о лицах, садящихся за руль в нетрезвом состоянии.

В ходе проведения мероприятия «Нетрезвый водитель» в понедельник и вторник было задержано 247 человек, из них 103 отказались от прохождения медосвидетельствования, сообщается на сайте Госавтоинспекции.



