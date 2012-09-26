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26 сентября 2012, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил в среду, что верхняя палата проведет служебную проверку по факту выплаты футболистам "Зенита" гигантских страховок от фонда социального страхования (ФСС) на сумму более 162 миллионов рублей.

Валерий Рязанский в ходе обсуждения закона об исполнении бюджета ФСС за 2011 год, заявил: "Совет Федерации проведет служебную проверку этого вопиющего факта до 26 октября и предложит меры законодательного характера", - цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, председатель ФСС Сергей Афанасьев сообщил сенаторам, что по результатам переговоров регионального отделения ФСС с руководством "Зенита" футбольный клуб "готов прекратить практику оформления спортивных травм как временной нетрудоспособности" и предложил ограничить размер выплат по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве. Он также сообщил, что 9 июля текущего года директор Санкт-Петербургского регионального ФСС был уволен.

Однако спикера Совфеда Валентину Матвиенко не устроил ответ Афанасьева по ситуации с "Зенитом", она сказала: "Вы - не орел, и ответ ваш не орла". Она уверена, что профессиональные спортсмены должны быть застрахованы и защищены от несчастных случаев на производстве, "но за счет клуба, который их покупает за миллионы и платит миллионные выплаты, а не за счет работяг, которым скажут: простите, выплат нет, они все ушли футболистам".

Поясним, согласно заключению Счетной палаты РФ, более половины расходов Санкт-Петербургского регионального отделения ФСС в 2011 году пришлось на выплаты 12 футболистам ФК "Зенит" пособий на сумму более 162 миллионов рублей.