Молодежное движение объявило награду за поимку Pussy Riot

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26 сентября 2012, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта news.bigmir.net

Молодежное движение "Наши" объявило о том, что выплатит денежное вознаграждение тому, кто сможет поймать двух участниц панк-группы Pussy Riot из числа участвовавших в "панк-молебне" в ХХС.



Комиссар движения "Наши" Константин Голоскоков сообщает, что сумма вознаграждения за поимку составляет 50 тыс. руб., причем это его личные средства. Константин считает, что несправедливо, что не все участницы скандального молебна находятся за решеткой, и предлагает эту несправедливость устранить.

Он объявил сбор средств для увеличения вознаграждения, сообщает utro.ru.



В конце августа стало известно, что две другие участницы Pussy Riot покинули Россию. Куда и как они уехали, пока не известно. В их микроблоге в Twitter появилось сообщение: "Наши две участницы в связи с розыском успешно покинули пределы страны! Набирают иностранных феминисток для подготовки новых акций!". Также было сказано, что в России остаются как минимум 12 участниц панк-группы.

Личности сбежавших из страны девушек пока не установлены. По этой причине российские правоохранительные органы не объявляли их в федеральный или международный розыск.

Зрителям американской музыкальной премии телеканала MTV Video Music Awards 2012. был показан видеоролик с остающимися на свободе членами коллектива, в котором те поблагодарили зарубежных звезд - в частности Green Day, RHCP, Мадонну и других исполнителей - за их многочисленную поддержку.



