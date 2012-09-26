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//Общество

В Москве простились с погибшими в ДТП на Минской улице

26 сентября 2012, 12:02 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве простились с погибшими в ДТП на Минской улице

Церемония прощания с погибшими в ДТП на Минской улице воспитанниками дома-интерната №7 прошла сегодня в Москве на Востряковском кладбище. В храме Святого пророка Предтечи и Крестителя Иоанна прошло отпевание.

 В траурной церемонии приняли участие около 300 человек: воспитатели и сотрудники интерната №7, представители столичного департамента социальной защиты населения, а также сотрудники школ-интернатов и детдомов Москвы. Планировалось, что попрощаться со своими друзьями, которые погибли в крупном ДТП на Минской улице в Москве, смогут восемь-девять воспитанников столичного детского дома-интерната № 7. Кто именно - решат психологи. Однако на траурных мероприятиях воспитанники интерната не присутствовали.
Воспитатель детей и ее муж Ширшовы, по решению близких, будут похоронены в Зарайске Московской области.




НС

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