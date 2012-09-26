Глава Таджикистана призвал население запасаться продовольствием

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26 сентября 2012, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

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В ходе посещения родного Дангаринского района Таджикистана президент республики Эмомали Рахмон призвал свой народ "по возможности обеспечить для своих семей двухгодичный запас продовольственных продуктов, прежде всего муки и зерна".

Об этом сообщила пресс-служба главы таджикского государства.

Эмомали Рахмон в своем выступлении затронул тему возможного голода в республике. Он отметил, что местные зерноводы, получающие с гектара по 40 центнеров урожая, внесли заметный вклад в увеличение объема производства продовольственной пшеницы. Однако он признал, что республика по-прежнему сильно зависит от импорта, поэтому проблема обеспечения продовольственной безопасности все еще стоит остро.

По его словам, напряженность ситуации состоит в том, что сейчас Таджикистан не может произвести и двух третей от необходимых без малого двух тонн зерна. Он сказал: "Учитывая, что в нынешнем году в большинстве стран собрано сравнительно меньше зерна, в результате чего наблюдается рост цен на этот продукт, необходимо запастись им по возможности на два года".

Кроме того, он обратил внимание фермеров и владельцев приусадебных участков на необходимость "использовать эффективно каждую пядь земли и уже сейчас начинать сев озимых зерновых на орошаемых землях", - цитируют Рахмона Вести.ру.

В Таджикистане хлеб остается главным продуктом питания более чем для половины населения, живущего за чертой бедности. Социальная пенсия в республике не превышает 15 долларов, а среднемесячная зарплата — чуть более 100 долларов.

Главным поставщиком продовольственного зерна на таджикский рынок остается Казахстан, на долю которого приходится до 90% зерна. Местные оптовики подняли цены на твердые сорта казахстанской муки на 20%, в результате чего теперь 50-килограммовый мешок стоит до 160-170 сомони (примерно 32 доллара).